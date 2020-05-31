Москва, , 13:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин и главы иностранных государств будут находиться на трибуне во время Парада Победы в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, санитарные меры в рамках Парада будут уточняться, в зависимости от эпидемиологической ситуации. «Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы в Москве состоится 24 июня. На праздничные мероприятия приглашены главы стран СНГ. День проведения парада объявлен нерабочим.

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