Париж, , 13:54 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго разрешила владельцам кафе, баров и ресторанов бесплатно занимать часть общественного пространства для открытия террас, передает BFM TV.

«Это могут быть тротуары или парковочные места. Также могут быть перекрыты некоторые проезжие улицы в определенные выходные дни, чтобы бары и рестораны имели больше места», — пояснила мэр Парижа.

Известно, что владельцам заведений необходимо будет пройти онлайн-регистрацию, соблюдать санитарные нормы и чистоту, закрывать террасы в 22:00.

По словам мэра, в случае нарушения правил, владельцу откажут в возможности использовать общественное пространство.

Как сообщало ИА REGNUM, у жителей Франции появилась возможность посетить парки и сады, которые из-за угрозы распространения эпидемии оставались закрытыми в течение последних нескольких недель.

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