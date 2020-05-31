Барнаул, , 13:49 — REGNUM Житель Барнаула — руководитель одного из кол-центров компании-провайдера — Николай Шапран и его единомышленники помогают справляться с дефицитом средств индивидуальной защиты медикам, которые задействованы в борьбе с COVID-19. Как сообщает управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, добровольцы печатают на 3D-принтере защитные маски, а потом безвозмездно развозят их по медицинским учреждениям региона.

В Барнауле доброволец печатает на 3D-принтере защитные маски и бесплатно раздает их врачам Правительство Алтайского края

Щитки, которые создает мейкер, изготовлены из прозрачного пластика, ими удобно пользоваться, легко дезинфицировать после каждого приема и можно использовать многократно.

«В феврале в Чехии появилось движение мейкеров — активистов, которые изготавливают маски на 3D-принтере. Николай заинтересовался этой инициативой и решил принять участие в добровольческом движении. Уже в начале марта он изготовил первые пять масок и раздал знакомым докторам», — сказано в официальном сообщении.

К этой работе присоединились директор по развитию студии инженерно-технического творчества для детей и подростков «STEM-центр» Александра Акимова и руководитель центра 3D-технологий «Прометей» Юрий Козлов. Также Николаю помогает давний партнер — студия лазерной резки. В марте Николая Шапрана финансово поддержала и общественная организация «Клуб IT-директоров Алтайского края». Уже изготовлено порядка 500 масок для кардиологического и диагностического центров, поступил запрос от железнодорожной больницы и Бийской ЦРБ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 31 мая общее число носителей коронавируса в Алтайском крае составляет уже 1848 человек.

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