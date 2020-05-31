Париж, , 13:44 — REGNUM Рестораны и бары, а также кемпинги и места для туристов, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, могут возобновить свою работу во Франции в июне. Об этом 31 мая сообщает интернет-издание The Local.

По словам главы французского правительства Эдуара Филиппа, приводимым изданием, вторая фаза снятия карантинных мер, связанных с пандемией, подразумевает смягчение правил для ресторанного и туристического бизнеса.

Также, по его словам, в июне может начаться постепенное возобновление работы отелей, баров, ресторанов и прочих туристических предприятий, при условии строгого соблюдения санитарных правил безопасности.

При этом Филипп подчеркнул, что возобновление работы указанных предприятий будет проведено не сразу, а в две фазы, которые продлятся до 21 июня.

Кроме этого, он рассказал, что открытие туристических предприятий будет зависеть от региона страны, в котором они находятся, так как в настоящее время она поделена на «зеленые» — с низким распространением коронавируса (таких большинство) и «оранжевые» — с достаточно высоким. В «зелёных» зонах туристические предприятия смогут возобновить работу со 2 июня, а в «оранжевых» — с 22 июня.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Германии работает над законопроектом о выделении средств для стимулирования экономики, пострадавшей от карантинных мер, введенных в результате вспышки коронавирусной инфекции.