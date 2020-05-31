Сеул, , 14:09 — REGNUM Из Таиланда в Южную Корею репатриировали южнокорейца, подозреваемого в контрабанде и сбыте наркотиков. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Верховной прокуратуры Республики Корея.

По их словам, власти Таиланда передали гражданина Южной Кореи, которого прозвали «Камбоджийским наркокоролём», 30 мая в первой половине дня.

Известно, что мужчина в возрасте старше 50 лет подозревается в контрабанде и продаже наркотиков, а также привлечении около 30 студентов и домохозяек для их перевозки. По данным прокуратуры, группа «наркокороля» ввезла из Камбоджи в Южную Корею 6 кг метамфетамина общей стоимостью 20 млрд вон (~$16,2 млн).

В 2018 году гражданина Южной Кореи арестовали и приговорили к тюремному заключению в Камбодже, однако он сбежал в Таиланд и в конце 2019 года был вновь взят под стражу.

Отмечается, что власти Таиланда смогли репатриировать южнокорейца спустя шесть месяцев в связи с закрытием границ и прекращения авиасообщения между странами из-за пандемии коронавируса.