Ташкент, , 13:36 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 3554, сообщили 31 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные приводятся по состоянию на 10:00 (8:00 мск). Днем ранее в это же время было обнаружено 3513 случай заражения коронавирусом. Таким образом, за минувшие сутки выявили 38 заражений. Выздоровели 2783 человека, или 78%, скончались 14 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом в Узбекистане продлила запрет на автомобильное сообщение между регионами.

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