Джакарта, , 13:32 — REGNUM Чтобы бороться с распространением COVID-19, армия Индонезии будет использовать новый технологический шлем, который может дистанционно определять температуру тела человека, сообщает Kompas.

Глава информационной службы индонезийской армии Нефра Фирдаус заявил, что данная модель шлема способна определять температуру тела человека в пределах 10 метров.

«Конечно, это также снизит риск заражения военных», — говорится в заявлении Нефры Фирдауса.

«С помощью этого инструмента мы сможем быстрее определять температуру тела человека, и это можно сделать дистанционно, не приближаясь к человеку», — отметил глава информационной службы индонезийской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Дони Монардо поблагодарил весь медицинский персонал и добровольцев, которые оказали помощь в борьбе с пандемией.

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