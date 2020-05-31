Магас, , 13:33 — REGNUM Общее число летальных исходов от COVID-19 на территории Ингушетии за минувшие сутки выросло на три и стало составлять 57 случаев. Об этом 31 мая сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«За сутки умерли три человека — мужчины 1930, 1949 и 1965 годов рождения», — приводит сообщение штаба РИА Новости.

Также в нем уточняется, что все три скончавшихся от COVID-19 имели сопутствующие заболевания. Кроме этого, указывается, что за последние 24 часа в регионе было выявлено 39 новых зараженных коронавирусом, в результате чего их общее количество выросло до 2083.

При этом 848 пациентов в Ингушетии вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у десяти граждан.