Челябинск, , 13:27 — REGNUM В Челябинской области за сутки умерли ещё два человека с коронавирусом. Об этом сообщает областной минздрав.

35-летний челябинец скончался от COVID-19. А у 63-летней женщины он оказался сопутствующим. У неё были хроническая сердечная недостаточность, а также терминальная стадия поражения почек.

С начала эпидемии в регионе умерли уже 39 граждан с подтверждённым COVID-19. Из них 18 — собственно от этого заболевания.

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