Якутск, , 13:27 — REGNUM В Якутии за прошедшие сутки 30 мая выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Так, 91 новый случай выявлен в Якутске, 14 — в Намском районе, по 2 — в Алданском, Хангаласском, Олекминском районах.

Всего за весь период в регионе зарегистрировано 1930 случаев заражения коронавирусом, 818 человек полностью выздоровели. Восемь человек скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число выявленных случаев заражения коронавирусом составляет 405 843. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 4693 человека, выздоровели — 171 883.

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