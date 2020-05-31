Астрахань, , 13:18 — REGNUM В Астрахани 29 мая в Областной инфекционной клинической больнице умерла еще одна постоялица дома престарелых, где была выявлена вспышка коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облрправительства.

Женщина 1932 года рождения была госпитализирована 21 мая с двухсторонней пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний, тест на коронавирус показал положи тельный результат. Женщина провела в отделении реанимации семь суток, с 29 мая была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но врачи е смогли её спасти.

Ранее были подтверждены ещё два летальных случая у женщин 1926 и 1966 годов рождения, одна из которых тоже жила в доме-интернате. Всего в регионе скончались 18 человек с COVID-19.

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