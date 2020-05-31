Москва, , 13:12 — REGNUM Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич опубликовал в своём телеграм-канале подборку новых фейков о коронавирусе.

Продолжая развенчивать тему о вреде масок и перчаток, он пишет:

«Теперь фейкометы решили усилить эффект. Мне передали вот такое сообщение, которое гуляет по Сети: «В России от маски задохнулась 20-летняя девушка. Девушка (Мария) пошла в магазин и по каким-то своим прочим делам. В общем, были у нее дела не дома. Надела маску, ей сказали, что её хватает «до 10 часов». Однако через семь часов она упала и погибла. Конец (и капец)».

Ясно? «Мы все умрем». Вот вам пример типичного фейка: ни города, ни какой-то конкретики… просто «20-летняя девушка Маша»… причем «упала замертво». И настолько быстро, что почему-то даже стянуть маску с лица не смогла.

В качестве иллюстрации «антикоронавирусного психоза» приведу реальное фото митинга ковид-диссидентов в США — здесь республиканцы «разоблачили» участие бывшего президента Барака Обамы в происходящем. Сложили количество букв его имени, второго имени и фамилии и получили… COVID19. Одно меня смущает — обсчитались, 6+7+5=18, а не 19. Но это ведь мелочи, согласитесь?» — иронизирует эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Малькевич сообщил, что из пандемии коронавируса должны быть вынесены несколько уроков. Все они касаются информационной безопасности, и весь мир должен признать: информационный вирус страшнее, чем любое заболевание.

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