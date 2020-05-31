Липецк, , 13:07 — REGNUM В Липецке скончалась 82-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе, ей было 82 года.

Женщину лечили от двусторонней пневмонии, проводили телемедицинские консультации с федеральным клиническим центром для коррекции терапии. Лечение осложнялось наличием у пациентки сахарного диабета и тяжёлой патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности она скончалась.

Всего в регионе зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

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