Севастополь, , 13:19 — REGNUM За минувшие сутки в Севастополе вновь не подтвердили положительные результаты теста на коронавирус ни у одного жителя города. Об этом 31 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По состоянию на утро 31 мая новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано. После выздоровления выписаны два человека», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 и 30 мая в городе также не выявили ни одного носителя коронавируса. В Крыму за минувшие сутки подтвердили положительные результаты тестов на новую инфекцию у десяти граждан.

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