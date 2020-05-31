Москва, , 13:03 — REGNUM Первый зарегистрированный в России препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» не поступит в свободную продажу, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Препарат не поступит в свободную продажу в аптеках и может применяться только в госпиталях под наблюдением врача», — сообщили Интерфаксу в пресс-службе.

Отмечается также, что препарат категорически запрещён к применению беременными женщинами и в период планирования семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РоссииМелита Вуйновичрассказала, что в мире разрабатываются 124 потенциальные вакцины от коронавируса, о которых уведомили ВОЗ. Из них 10 проходят клинические испытания, а остальные находятся на доклинической стадии. При этом в России разработано уже восемь различных вакцин от коронавируса.

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