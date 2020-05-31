Сеул, , 13:02 — REGNUM 31 мая из России в Южную Корею прибыли более 200 человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в 8:40 по местному времени специальным рейсом южнокорейской компании Korean Air из международного аэропорта «Шереметьево» в международный аэропорт Инчхона прибыли 180 граждан Южной Кореи и 40 граждан РФ, среди которых члены семьи, студенты и представители компаний.

Известно, что это не первый рейс организованный для эвакуации сограждан. Специальные рейсы для эвакуации граждан Южной Кореи были организованы 7, 14 и 25 апреля, а также 16 мая.

Предполагается, что в связи со спросом дополнительные спецрейсы могут быть организованы в середине июня текущего года.

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