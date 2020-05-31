Джакарта, , 12:59 — REGNUM Министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавян призвал жителей страны вывесить национальный флаг в честь празднования Дня Панчасилы 1 июня 2020 года, сообщает Antara.

Глава МВД Индонезии также поручил губернаторам, мэрам, а также местным органам власти и госучреждениям поднять национальный флаг в этот день.

Помимо поручения поднять красно-белый флаг, министр внутренних дел также потребовал от представителей властей в регионах провести торжественные церемонии 1 июня 2020 года в режиме онлайн.

Кроме того, мужчин и женщин призвали одеть в это день национальную одежду, а военных и полицию — праздничную форму.

Глава МВД Индонезии также напомнил, что в условиях распространения эпидемии запрещается проводить массовые праздничные мероприятия без соблюдения санитарных норм.

Как сообщало ИА REGNUM, празднование Дня Панчасилы или Дня пяти основополагающих принципов руководства Индонезией состоится 1 июня 2020 года при соблюдении строгого медицинского протокола.

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