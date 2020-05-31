Дамаск, , 13:01 — REGNUM Свыше 90 человек из числа беженцев возвратились в Сирию с территории Ливана за прошедшие сутки. Об этом 31 мая сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованном на сайте Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 93 беженца», — говорится в бюллетене.

Также в нем уточняется, что в данное число входzт 28 женщин и 48 детей. Кроме этого, указывается, что беженцы с территории Иордании через пропускной пункт «Насиб» в Сирию за минувшие 24 часа не возвращались.

При этом отмечается, что общее число беженцев, которые вернулись с территории Ливана в Сирию с 18 июля 2018 года, составляет на данный момент 185 105 человек, в числе которых 55 669 женщин и 94 124 ребенка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за прошедшие 24 часа зафиксировали пять нарушений режима перемирия на территории страны.