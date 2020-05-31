Симферополь, , 13:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у десяти граждан. Об этом 31 мая на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 30 мая на территории республики подтверждено десять новых случаев коронавирусной инфекции. Все они выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары», — отметил Аксёнов.

По данным крымского Роспотребнадзора, половина случаев являются бессимптомными.

Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 385 положительных тестов на новую инфекцию. Общее число выздоровевших достигло 229 человек, 11 человек скончались.

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