Симферополь, 31 мая 2020, 13:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у десяти граждан. Об этом 31 мая на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
По данным крымского Роспотребнадзора, половина случаев являются бессимптомными.
Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 385 положительных тестов на новую инфекцию. Общее число выздоровевших достигло 229 человек, 11 человек скончались.
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