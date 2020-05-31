Ташкент, , 12:55 — REGNUM Гуманитарный груз с продовольствием и медикаментами прибыл из Узбекистана в Таджикистан, сообщили в пресс-службе узбекистанского посольства в Душанбе.

В столицу Таджикистана прибыли медицинские изделия, лекарства, средства защиты и продовольственные товары, в том числе — тысяча тонн муки. Всего из Джизакской области Узбекистана доставлено 19 вагонов с гуманитарным грузом.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая управление здравоохранения и социальной защиты Душанбе получило от правительства Узбекистана 24 тонны медикаментов, в том числе антибиотики.

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