Владимир, , 12:46 — REGNUM Во Владимирской области на 31 мая зарегистрировано 2676 случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. За последние сутки подтверждено 59 новых случаев.

20 новых положительных тестов выявили во Владимире, девять — в Гусь-Хрустальном, восемь — в Юрьеве-Польском, шесть — в Коврове, пять — в Меленках, по четыре — в Александрове и Красной Горбатке, три — в Муроме.

Всего в области зарегистрировано 2676 случаев заражения: 559 — во Владимире, 380 — в Петушках, 377 — в Гусь-Хрустальном, 246 — в Александрове, 227 — в Коврове, 222 — в Муроме, 109 — в Кольчугино, 89 — в Собинке, 79 — в Судогде, 74 — в Юрьеве-Польском, по 66 — в Вязниках и Киржаче, 48 — в Меленках, 43 — в Суздале, 42 — в Камешково, 24 — в Радужном, 14 — в Красной Горбатке, 11 — в Гороховце.

732 пациента выздоровели и были выписаны, в том числе 47 человек — за последние сутки. 21 человек скончался. Свободно 64,1% коек для пациентов с COVID-19.

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