Дамаск, , 12:48 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за прошедшие 24 часа зафиксировали пять нарушений режима перемирия на территории страны. Об этом 31 мая сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано пять фактов открытия огня», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что все данные факты нарушения перемирия были зафиксированы в провинции Идлиб. Кроме этого, уточняется, что представили Турции в комиссии за этот же срок не зафиксировали нарушений режима прекращения огня на сирийской территории.

Помимо этого, сообщается, что российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев за минувшие 24 часа не проводил в Сирии акций гуманитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате взрыва фугаса в районе Харабулус, расположенном на севере Сирии, погибли два человека.