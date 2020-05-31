Астрахань, , 12:35 — REGNUM В Астраханской области 31 мая подтвержден 131 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областного правительства.

Всего в регионе зарегистрировано 1 883 подтверждённых случая. 932 человека выздоровели и были выписаны, 17 человек умерли. В инфекционных госпиталях для больных с COVID-19 находятся 625 человек.

За весь период у 62 тыс. 926 человек взяли 67 тыс. 456 анализов на коронавирусную инфекцию. Под амбулаторным наблюдением остаются 2 759 человек. Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.

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