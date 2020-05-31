Сеул, , 12:37 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост числа наркопреступлений и людей, замешанных в них. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Верховной прокуратуры Республики Корея.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году в Южной Корее задержали 16 044 человек, замешанных в наркопреступлениях, что на 27,2% больше, чем год назад.

Отмечается, что среди задержанных были 239 человек в возрасте младше 19 лет, что на 67,1% больше, чем в 2018 году. Число задержанных иностранцев также увеличилось до 1529 человек.

Кроме того, в прошлом году в стране изъяли 362 кг наркотиков, что на 53 кг меньше по сравнению с годом годом, однако объём изъятых новых видов наркотиков, напротив, увеличилось на 71,8%, до 82,7 кг.