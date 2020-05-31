Орел, , 12:29 — REGNUM 75 новых положительных тестов на коронавирус подтверждено в Орловской области за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперативный штаб.

За сутки скончался один пациент с положительным тестом на коронавирус, 15 человек со вчерашнего дня выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 300 случаев заражения коронавирусом, в том числе 943 случая в Орле, 344 в Мценске и Мценском районе, 198 в Орловском районе. 1 тыс. 152 человека выздоровели. Обще число летальных исходов достигло 25.