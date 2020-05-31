Сингапур, , 12:34 — REGNUM За минувшие сутки на территории Сингапура было подтверждено наличие коронавируса у 518 человек. Об этом 31 мая сообщает сингапурский минздрав.

Согласно данным ведомства, большинство из данного числа новых зараженных относится к рабочим иностранного подданства, которые проживают в общежитиях.

Также уточняется, что теперь общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 34 884.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 мая власти Сингапура обнародовали поэтапный план по смягчению мер карантинного характера, веденных ранее из-за пандемии коронавируса, который начнут реализовывать со 2 июня текущего года.