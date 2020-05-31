Курск, , 12:25 — REGNUM В Курской области 31 мая подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Из числа новых выявленных положительных случаев — 52 женщины и 26 мужчин. Заразились два ребёнка в возрасте от года до шести лет, пять детей от семи до 14 лет, один подросток от 15 до 17 лет, восемь человек от 18 до 29 лет, 25 человек от 30 до 49 лет, 26 человек от 50 до 64 лет и 11 человек старше 65 лет.

Всего в регионе зарегистрировано три тысячи подтвержденных случаев заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1597 пациентов, в том числе 1335, у которых нет симптомов заболевания. Выписаны были 1390 пациентов, 13 человек скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом