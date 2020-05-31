Тверь, , 12:21 — REGNUM 44 новых положительных тестов на коронавирус подтверждено в Тверской области за последние сутки, это следует из сообщения регионального оперативного штаба от 31 мая.

«Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом — без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус», — говорится в сообщении.

В Тверской области с 17 марта по 31 мая подтверждено 1 тыс. 604 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки выписаны четыре человека, общее число выздоровевших — 1 тыс. 083 человека. 22 человека с подтвержденным коронавирусом скончались.