Таллин, , 12:21 — REGNUM Общее количество выявленных зараженных коронавирусом в Эстонии за прошедшие сутки увеличилось на четыре и теперь составляет 1869 человек. Об этом 31 мая сообщает департамент здоровья страны.

«Коронавирус … диагностировали у 1869 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончалась 83-летняя пациентка, и теперь общее число летальных исходов составляет 68 случаев.

При этом отмечается, что в настоящее время в больницах Эстонии от COVID-19 лечатся 25 человек и что общее число проведенных в стране тестов на коронавирус составляет свыше 83 тысяч.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество выявленных за минувшие сутки случаев заражения коронавирусом в Польше составило 115.