Джакарта, , 12:17 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что по состоянию на 31 мая 2020 года на территории страны выявлено 26 473 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Известно, что за сутки в Индонезии выявили 700 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Официальным представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что по последним данным 7308 пациентов вылечились и были выписаны из больниц, а 1613 скончались.

Ахмад Юрианто также отметил, что число вылеченных больных в стране продолжает расти.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства иностранных дел Индонезии, по состоянию на 31 мая 2020 года у 956 индонезийских граждан за рубежом подтвердили COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти у тысячи граждан Индонезии за рубежом подтвердили COVID-19