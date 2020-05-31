Кишинёв, , 12:23 — REGNUM В Молдавии за прошедшие сутки скончались еще три пациента с COVID-19, общее число летальных исходов заболевания в стране составило 294, сообщили 31 мая в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

С подозрением на COVID-19 за прошедшие сутки госпитализировали 38 человек. По последним данным, в республике коронавирус выявили у 8098 человек, из которых 994 случая — данные по Приднестровской Молдавской Республике.

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251 пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии, из них 22 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 636 пациентов — средней степени тяжести. Состояние остальных пациентов — удовлетворительное.

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За сутки в Молдавии были выписаны 126 человек. За время пандемии — 4581 человек. По данным министерства здравоохранения Молдавии, общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 среди медицинских работников составило 1612.

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Напомним, в Молдавии с 1 июня возобновят работу рынки. С 5 июня священнослужителям разрешается совершать церковные службы в храмах с присутствием верующих. С 8 июня в Молдавии частично откроются торговые центры. При этом храмы, а также объекты торговли будут функционировать с соблюдением санитарных норм, принятых в целях предотвращения распространения коронавируса.

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