Уфа, , 12:20 — REGNUM Град, грозы и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 31 мая предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ближайшие сутки по республике ожидаются кратковременные дожди и грозы. На отдельных территориях возможет град. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 22 метров в секунду. А на дорогах может быть ухудшение видимости.

Спасатели рекомендуют жителям быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

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