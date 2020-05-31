Тула, , 12:09 — REGNUM 104 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, сообщили 31 мая в региональном оперштабе.

«По данным регионального оперативного штаба за минувшие сутки в области зарегистрировано 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей г. Тулы, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский», — говорится в сообщении.

Также за сутки выписаны с выздоровлением 24 пациента.

Всего в регионе с 19 марта по 31 мая выявлено 3 тыс. 855 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 803 человека выписаны. 36 пациентов спасти не удалось.