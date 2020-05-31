Москва, , 12:03 — REGNUM Отдыхающие на российских пляжах обязаны соблюдать безопасное расстояние из-за коронавируса. Об этом 31 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в передаче «Москва. Кремль. Путин».

По её словам, на пляже маски можно не носить. Вместе с тем требуется соблюдать расстояние между людьми, которые не живут вместе. «Да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже», — сказала Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 мая в России выявили 405 843 случая заражения коронавирусом, в том числе 9628 за минувшие сутки. Выздоровели 171 883 человека, скончались 4693.

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