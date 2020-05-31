Бали, Индонезия, , 12:00 — REGNUM Представительство Банка Индонезии в провинции Бали поместило «на карантин» 577 млрд рупий ($40 млн) в целях предотвращения распространения COVID-19, сообщает Antara.

Банк Индонезии реализовал несколько политик, направленных на предотвращение распространения COVID-19, которые включали в себя «помещение денег на 14-дневный карантин до их передачи общественности». Чтобы повысить безопасность, деньги проходят серию процессов обработки, а затем возвращаются сообществу.

Кроме того, Банк Индонезии ограничил деятельность по обмену денежных средств. Необходимо также «упаковать» деньги, прежде чем вносить их в банк.

Внести или снять средства граждане могут лишь три дня в неделю, а именно в понедельник, среду и пятницу.

«Мы призываем общественность проводить безналичные платежные транзакции, потому что, совершать транзакции из дома безопаснее, быстрее и проще», — говорится в заявлении Банка Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее целевая группа по борьбе с COVID-19 в Индонезии разрешила 102 местным органам власти начать внедрять новые меры по противодействию распространению COVID-19, получившие название «New Normal».

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