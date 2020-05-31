Салехард, , 11:50 — REGNUM На Ямале Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО за сутки подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

«Основной прирост новых случаев коронавирусной инфекции сегодня нам дал Новый Уренгой. За сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 42 клинических формы инфекции у горожан. У половины заболевших диагностирована внебольничная пневмония, остальные переносят ОРВИ. В Новом Уренгое идёт работа по разворачиванию новых дополнительных специализированных коек — добавятся еще 125. Не все новые пациенты указывают на контакты с ранее заболевшими коронавирусом, это говорит об активной циркуляции инфекции в городе», — отмечает руководитель оперативного штаба.

За весь период пандемии в ЯНАО на 31 мая подтверждено 2 376 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 976 человек, 9 скончались.