Тбилиси, , 12:07 — REGNUM Рейтинг самых безопасных направлений Европы с точки зрения заражения коронавирусом возглавил Тбилиси. Список стран 31 мая разместил специализированный ресурс European Best Destinations (EBD) на своем сайте.

Составители рейтинга EBD отмечают, что они учитывали, сколько человек, зараженных коронавирусом, выявлено в стране. Другим критерием был размер пляжей и сколько квадратных метров там будет доступно для каждого человека. Также было учтено количество мест в больницах в расчете на тысячу человек проживающего в стране населения.

В рейтинг попали два грузинских города. Кроме Тбилиси, в него попал Батуми. Его поместили на седьмое место из двадцати. Также в список попали курорты Корфу (Греция), Цавтат (Хорватия), Азорские острова (Португалия), Превеза (Греция) и другие.

Напомним, правительство Грузии планирует открыть границы для иностранных туристов с 1 июля. Прибывших будут помещать в «зеленые зоны», где гостям гарантируют безопасность от заражения коронавирусом.

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