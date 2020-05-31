Краснодар, , 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.

41 случай зафиксирован в Краснодаре, 11 — в Армавире, семь — в Сочи, по три — в Отрадненском и Кореновском районах, по два — в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах. Самому старшему пациенту 94 года, младшему — четыре года.

Всего в регионе за период пандемии подтверждено 3 тыс. 824 положительных тестов на коронавирус, в том числе 225 у детей. 35 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Скончались 32 человека — за последние сутки подтверждён ещё один летальный исход. 2711 человек выписаны.