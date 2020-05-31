Уфа, , 11:47 — REGNUM 75 носителей коронавируса выявили за сутки на территории Башкирии. Об этом 31 мая сообщает стопкоронавирус.рф.

Согласно оперативным данным, всего в республики выявили 3260 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 1116 граждан, в том числе 88 — за минувшие 24 часа.

За сутки ни один пациент с COVID-19 не умер. Таким образом, всего умерло 18 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 30 мая в Башкирии торжественного открыли инфекционный центр, в котором будут лечить пациентов с коронавирусом. А 1 июня он начнет принимать первых пациентов.

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