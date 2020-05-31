Кишинёв, , 11:45 — REGNUM За минувшие сутки границу с Молдавией пересекли 4320 человек, из которых в республику въехали 2440 человек, сообщили 31 мая в пресс-службе пограничной полиции Молдавии.

По последним данным, 1226 человек прибыли в страну через границу с Румынией, 796 человек — через границу с Украиной, 418 человек — через воздушное пространство.

341 человек из прибывших в Молдавию — граждане республики, которые вернулись в страну из Польши транзитом через Украину (КПП «Отачь»).

Сотрудники пограничной полиции зафиксировали следующие нарушения: попытки пересечь границу с поддельными документам, незаконный оборот товаров, несоблюдение мер по профилактике распространения вирусных инфекций.

В ходе обследования ни у одного из пересекавших границу не было зафиксировано симптомов коронавирусной инфекции.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня на границе Молдавии с Украиной возобновят работу три контрольно-пропускных пункта.