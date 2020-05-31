Ижевск, , 11:41 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 31 мая выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено с момента начала наблюдений 682 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Александр Бречалов.

В числе новых носителей — 14 жителей Ижевска, шестеро — Можги, семеро — Алнашского района, двое — Можгинского района, один — Воткинского района.

Полностью выздоровели 396 жителей республики, выписаны за последние сутки пять человек. 18 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, двое — в течение минувших суток.

Отметим, число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Удмуртии растет в течение последней недели. Так, сообщало ранее ИА REGNUM, 25 мая в республике выявили 20 новых носителей вируса, 26 мая — 10 носителей, 27 мая — 24, 28 мая — 22, 29 мая — 24, 30 мая — 23 новых носителя коронавируса.

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