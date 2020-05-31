Киев, , 11:44 — REGNUM На Украине суд арестовал ещё пятерых предполагаемых участников массовой перестрелки в Броварах, сообщила 31 мая пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

По данным ведомства, арестованных взяли под стражу без права выхода под залог. Всего задержаны 30 человек, 23 из них уже предъявили подозрения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что суд на Украине арестовал шестерых предполагаемых участников перестрелки.

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