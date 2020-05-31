Москва, , 11:39 — REGNUM За минувшие сутки на территории России ещё 138 человек скончались от COVID-19. Это следует из обнародованных 31 мая данных оперативного штаба страны по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее количество летальных исходов от COVID-19 в стране возросло до 4 639 человек. При этом за этот же период число новых зараженных коронавирусом в России возросло на 9 258 и стало составлять 405 843.

Также указывается, что за минувшие сутки в стране 4 414 пациентов вылечились от COVID-19 и теперь их общее число стало 171 883 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки положительный тест на коронавирус был подтверждён ещё у 76 жителей Рязанской области.

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