Нижний Новгород, , 11:31 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 31 мая выявили 1190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 39 303 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 301 нового носителя коронавируса, в Саратовской области — 142, в Ульяновской области — 97, в Чувашии и Пензенской области — 87, в Самарской области — 85, в Башкирии — 75, в Пермском крае — 57, в Кировской и Оренбургской областях — 54, в Татарии — 52, в Марий Эл — 41, в Мордовии — 35, в Удмуртии — 23.

Всего подтверждено заражений коронавирусом в Нижегородской области 9834 случая, в Башкирии — 3260, в Татарии — 3194, в Саратовской области — 3078, в Чувашии — 2885, в Самарской области — 2612, в Ульяновской области — 2466, в Пензенской области — 2332, в Оренбургской области — 1925, в Мордовии — 1895, в Марий Эл — 1774, в Пермском крае — 1713, в Кировской области — 1683, в Удмуртии — 652.

Полностью выздоровели в Поволжье 19 192 человека, за последние сутки выписан по выздоровлению 470 жителей округа. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 301 человек, за минувшие сутки скончались семь человек с диагнозом COVID-19.

Напомним, по состоянию на 25 мая в Поволжье выявили 1107 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 26 мая — 1029 случаев, 27 и 28 мая — по 1072 случая, 29 мая — 1076, 30 мая — 1148.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России по состоянию на 31 мая подтверждено 405 843 случая заражения коронавирусом, 9268 носителей выявлено в течение последних суток. 171 883 человека полностью выздоровели, 4693 жителя России скончались, 138 — за минувшие сутки.

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