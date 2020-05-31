Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Ожесточенность насильственных действий участников акций протеста против жесткого обращения полиции, которые вспыхнули во многих городах США после гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда, осудил кандидат в президенты страны от Демократической партии Джо Байден. Соответствующую запись политик 31 мая разместил на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Байдена, протесты в отношении жестоких действий полиции — это правильный и необходимый, «чисто американский» ответ на такие действия.

«Но сжигание районов и бессмысленные разрушения таковым не являются. Насилие, которое ставит под угрозу жизни, таковым не является. Насилие, опустошающее предприятия, которые служат обществу, таковым не является», — подчеркнул кандидат в президенты США.

Также он отметил, что сам акт протеста не должен затмевать причину возникновения последнего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о введении на территории Сан-Франциско (штат Калифорния) комендантского часа из-за протестов против жесткого обращения полиции в Миннеаполисе приняла мэр города Лондон Брид.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе, которые затем охватили многие города США, начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.