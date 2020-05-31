Нур-Султан, , 11:29 — REGNUM Чартерный рейс из Дохи доставил в Казахстан 60 граждан республики, постоянно проживающих на территории Катара. Об этом заявил посол Казахстана в Катаре Аскар Шокыбаев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, репатриационный рейс был организован посольством Казахстана, авиационными властями Катара, а также авиакомпаниями Qatar Airways и Air Astana.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Казахстан планирует возобновить воздушное сообщение с Турцией. Внутреннее воздушное сообщение авиационные власти Казахстана возобновили в начале мая.

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