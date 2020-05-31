Самара, , 11:28 — REGNUM 85 граждан, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки на территории Самарской области. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, лидерами по выявлению этой инфекции стали города Сызрань (35 фактов заражения) и Самара (31 случай инфицирования). Еще восемь выявили в Тольятти, в Кинели — четыре, в Новокуйбышевске — три, и по одному — в Жигулевске, Нефтегорске, а также в Большеглушицком и Волжском районах.

При этом при эпидемиологическом расследовании выявили 46 носителей этого вируса, а 37 — при тестировании больных с внебольничной пневмонией, ОРВИ. Еще двоих человек выявили при тестировании лиц, которые проходили профилактическое обследование и не имели никаких симптомов инфекции.

Таким образом, по области зафиксировано 2612 факта заражения коронавирусом. При этом 1025 человек справились с ним, а 20 пациентов с COVID-19 скончались (за минувшие сутки не было зарегистрировано ни одной смерти таких пациентов). На учете у врачей находятся 349 человек. Специалисты провели 160 851 тестов на эту инфекцию.

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