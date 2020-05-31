Москва, , 11:23 — REGNUM Примерно 305 тысяч человек в России в настоящее время находятся под наблюдением медиков из-за подозрения на наличие у них в организме коронавируса. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в России остаются 305 тыс. человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что за прошедшие сутки на территории страны было проведено 327 тысяч тестов на коронавирус, а общее число таких исследований за все время эпидемии составляет 10,6 млн.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных во Владимирской области случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 59 и стало составлять 2676.

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