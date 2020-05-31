Екатеринбург, , 11:19 — REGNUM В Свердловской области за сутки обнаружено 265 носителей коронавируса. Об этом сообщает минздрав региона.

В Екатеринбурге подтверждено 176 подтверждённых случаев. Также пациенты с COVID-19 выявлены в Ачитском, Пышминском, Талицком и Арамильском городских округах, Белоярском, Асбесте, Берёзовском, Верхнем Дуброве, Нижних Сергах, Богдановиче, Верхней Пышме, Дегтярске, Верхней Салде, Ирбите, Каменске-Уральском и Каменском районе, Кушве, Красноуральске, Красноуфимске, Лесном, Нижнем Тагиле, Невьянске, Нижней Салде, Полевском, Первоуральске, Реже, Ревде, Североуральске, Староуткинске, Серове, Уральском и Шале.

Всего с начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 5449 случаев COVID-19. 2173 граждан уже выздоровели, а 27 — умерли.