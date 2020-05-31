Оренбург, , 11:18 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 31 мая, референс-центр подтвердил 57 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

На 100 тыс. населения приходится 98,4 носителей SARS-CoV-2. Темп прироста составил 2,9 случая заражения.

Среди выявленных носителей коронавируса превалирует взрослое население — 91%. Из общего числа зарегистрированных случаев 42,1% составляют завозные: заражение происходит при близком контакте с носителем SARS-CoV-2 в семье, на работе.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе лабораторно подтверждено 1925 случаев заражения коронавирусом.